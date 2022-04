Aeroporto di Pisa, scoperti quasi 44mila euro non dichiarati

Nell’ambito del contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto 'G. Galilei' di Pisa, in collaborazione con il Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa, hanno rinvenuto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 43.460 euro.

Il denaro è stato rinvenuto nel bagaglio a mano, occultato tra i vestiti in pacchetti di plastica sottovuoto, di una cittadina della Repubblica Domenicana in partenza per la Spagna, dove risiede.

La passeggera ha usufruito del pagamento dell’oblazione immediata previsto dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 195/2008 e ss.mm., provvedendo contestualmente al pagamento dell’importo di 5.019 euro.