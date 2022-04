Casenuove e la sua gente, riedizione per il libro di Aterini

Casenuove era una frazione, povera ma vivace con numerosi oppositori al regime, si legge nell’introduzione del libro intitolato “Casenuove e la sua gente”, scritto da Lucia Aterini, quasi venti anni fa, del quale sarà presentata una riedizione, giovedì 21 aprile 2022, alle 21.30, alla Casa del Popolo ‘Faustino Mugnaini’, Via Ricasoli, 8.

Rinnovare per restituire alle nuove generazioni il lavoro fatto da Lucia Aterini, per divulgare messaggi fondamentali quali l’antifascismo, la libertà, la ricostruzione.

La serata avrà i contributi della sindaca di Empoli Brenda Barnini, di una rappresentanza del Consiglio Regionale della Toscana, del presidente dell’assemblea consiliare empolese Alessio Mantellassi, del presidente della Casa del Popolo di Casenuove Varisse Galli e dell’autrice.

Il libro nasce con lo scopo di scrivere una storia non scritta. Si tratta di una raccolta di testimonianze della gente comune e di chi fu protagonista della lotta contro il fascismo. In quelle storie c’è tutto il vissuto di quel periodo che va dal 1921 al 1948. Molti di coloro che vissero in prima persona i fatti di Casenuove morirono e tanta documentazione è andata perduta. È un libro di ricordi, di identità, di memoria preziosa, indispensabile, che non deve andare perduta, ma diffusa, conosciuta, per non dimenticarla.