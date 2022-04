Covid, rinviato 'Donne guerriere' a Poggibonsi

Rinviato, per un caso di Covid all’interno della Compagnia, lo spettacolo “Donne guerriere” con Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, previsto per venerdì 22 aprile alle 21.00 al Teatro Politeama di Poggibonsi (Si). Gli organizzatori hanno già individuato la nuova data: lo spettacolo che rende omaggio alle donne guerriere del nostro tempo verrà recuperato giovedì 29 settembre sempre alle 21.00. I biglietti acquistati rimangono validi per la data di recupero.

Lo spettacolo della compagnia Teatro popolare d’Arte, nel cartellone Clic! Cose che accadono a Teatro- Discipline(s), è organizzato da Fondazione Elsa con il contributo di Centro Pari opportunità della Valdelsa, dunque con il contributo di tutti i Comuni della Valdelsa, e con il contributo di Ass. La Scintilla e della Sezione soci coop Poggibonsi, con il Patrocinio del Comune di Poggibonsi.