Frana di via Ripa a Cerreto Guidi, in arrivo un milione di euro per mettere in sicurezza l'area

Da tempo l’area posta fra il nucleo abitato di San Rocco, a sud di Via Ripa, e il nucleo abitato che si estende lungo il lato est di Via Provinciale cerretese, nel Comune di Cerreto Guidi, è sotto osservazione da parte dell’Amministrazione comunale che ha seguito l’evolversi della situazione mettendo in atto tutte le opportune misure per il monitoraggio e l’evoluzione del fenomeno. Un impegno che si è poi sostanziato nella progettazione di un complesso intervento che consenta di consolidare il dissesto franoso per mettere in piena sicurezza l’area.

È di questi giorni la buona notizia che le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale hanno ottenuto l’effetto sperato e cioè quello di ottenere un cospicuo finanziamento per sostenere l’intervento.

Il Comune di Cerreto Guidi rientra infatti tra i 74 comuni toscani beneficiari dei contributi di "Cantiere Toscana", il complesso di realizzazioni che farà arrivare alla nostra regione e quindi anche a Cerreto Guidi i finanziamenti del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Si tratta di poco più di un milione di euro da destinare al primo e al secondo stralcio dell’intervento.

"Si tratta - commenta il sindaco Simona Rossetti - di un passaggio importante che ci permetterà di dare seguito agli sforzi compiuti in questi anni per il monitoraggio, le indagini e la progettazione. È un intervento costoso e complesso, ma fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. Con questo finanziamento possiamo dare linfa vitale al percorso compiuto in questi anni, nella prospettiva di una risoluzione definitiva di un problema delicato ed importante per il territorio".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa