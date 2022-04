In arrivo a Collodi la Panca d'autore per Pinocchio: vince il concorso Aldo Capasso

Panca d'Autore per Pinocchio, Primo classificato Aldo Capasso

I visitatori di Collodi, il paese di Pinocchio, potranno sedersi e giocare sul naso del burattino, dopo l’inaugurazione ufficiale della seduta in marmo ideata da Aldo Capasso, in programma il prossimo 6 luglio. L’architetto è il vincitore del bando Panca d’autore per Pinocchio 2022 del quale la Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha reso noto in questi giorni l’esito e le motivazioni dei premiati.

Il concorso nazionale è stato promosso e organizzato dalla Fondazione Collodi con l’associazione nazionale Le Donne del Marmo e dall’azienda Di Biase Marmi. Hanno partecipato 29 architetti da tutta Italia e sono stati 28 i progetti ammessi.

Il progetto vincitore sarà realizzato in occasione del 141esimo anniversario dalla prima apparizione di Pinocchio sul Giornale per i bambini, ricorrenza che cade il 7 luglio 2022. La cerimonia è fissata per la giornata precedente, in modo che la panca sia visibile a tutti dalla ricorrenza che celebra il burattino.

La panca sarà collocata all’interno del Parco Policentrico Collodi Pinocchio, o comunque nel centro di Collodi. Inoltre gli organizzatori si sono riservati la possibilità di realizzare anche i progetti del secondo e terzo classificato nei prossimi anni ed hanno assegnato una menzione speciale.

Panca d'Autore per Pinocchio, secondo classificato Sarah Cocchiaro

La giuria - presieduta da Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e composta da Sara Vannucci, presidente dell’Associazione Nazionale Le Donne del Marmo; Antonella Di Biase, titolare della Di Biase Marmi; Loredana Lignola, membro del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e da Daniele Narducci, dirigente della Fondazione, ha assegnato il primo premio all’architetto Aldo Capasso. Titolo dell’opera: Naso panca / per sostare e giocare.

Panca d'Autore per Pinocchio, terzo classificato Mario Meola

Secondo in classifica l’architetto Sarah Cocchiaro, in collaborazione con Andrea Mancinelli e Andrea Pusineri. Titolo dell’opera: [RE]Incontro. Terzo classificato l’architetto Mario Meola, con l’opera Fabula: una panchina per pinocchio.

Menzione speciale all’architetto Tommaso Di Pierro, in collaborazione con l’arch. Cesare Placidi. Titolo dell’opera: Il terribile pesce cane.

L’esito completo delle motivazioni letto sul sito: www.fondazionecollodi.it

Fonte: Fondazione Nazionale Carlo Collodi - Ufficio stampa