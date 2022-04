Kraftwerk a Firenze, evento epocale con il live 3D

Kraftwerk Firenze, art-rave elettronico con una band leggendaria

Pionieri della musica elettronica e fonte inesauribile d’ispirazione per generazioni di musicisti, i Kraftwerk saranno venerdì 9 settembre a Firenze, sul palco di Ultravox - Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale con il loro “3D concert”.

I biglietti per questo straordinario evento – 65/70 euro, posti numerati – sono disponibili da oggi online su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Il “3D concert” dei Kraftwerk è un art-rave elettronico che incarna alla perfezione l'innovazione musicale e tecnica della band tedesca. In oltre mezzo secolo di attività, il gruppo di Dusseldorf si è imposto in tutto il mondo per le sue sorprendenti performance audiovisive e per la capacità di essere costantemente all'avanguardia.

Le composizioni dei Kraftwerk sono state elette ideale colonna sonora dell'era digitale, grazie alla loro capacità di investigare e sviscerare le problematiche, ancora oggi attualissime, della società tecnologica e il complesso rapporto tra uomini e macchine. Lo spettacolo che vedremo a Firenze, una forma unica di performance art contemporanea, adatta la tecnologia 3D al linguaggio musicale dei Kraftwerk, dando corpo e volume alle potenti immagini che hanno accompagnato la band nel corso della loro carriera.

I Kraftwerk tornano a Firenze a sette anni dall’indimenticato spettacolo, sempre 3D, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (biglietti esauriti con mesi d’anticipo). Il concerto è organizzato da Le Nozze di Figaro in collaborazione con A-live.

Info www.ultravoxfirenze.it, www.lndf.it, www.a-live.eu.