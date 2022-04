'La mappa infallibile', al Minimal Teatro in scena geografia e speranza

Secondo e ultimo spettacolo della rassegna Teatro contemporaneo al Minimal Teatro di Empoli.

In scena mercoledì 27 aprile La Mappa infallibile, ispirata all’opera dello scrittore turco Budren Ozner.

È un testo scritto da Renzo Boldrini che s’inserisce in un filone storico di ricerca della compagnia denominato Lezioni di geografia. Centro della ricerca è la mappa intesa come rappresentazione di un paesaggio reale, una sorta di teatro da tavolo sul quale ricordare, realizzare, ipotizzare esplosioni, guerre, visioni di mondi possibili. Un testo visionario che narra di un mondo, non collocabile in termini temporali, che ha setacciato sfruttato, catalogato tutto ciò che lo compone, che gli appartiene: che ha perso la capacità, la possibilità, di stupirsi. Tutto ciò che contiene entro i suoi confini è noto e ben rappresentato nella sua mappa. Una situazione che si ribalta, improvvisamente, grazie ad uno straniero peraltro cieco. Condizioni che creano ostilità, sospetto ma che, al contrario, rappresentano, seppur con un colpo di scena imprevedibile, il cartografo in grado di tracciare nuove mappe che al loro centro hanno una parola: speranza.

Un testo che sarà accompagnato da altri brevi racconti, altre brevi lezioni di geografia ispirate al Del Rigore della Scienza scritto nell’Aleph da Borges e da documenti storici, editi dall’Istituto di Geografia Militare, relativi all’uso delle Mappe Militari nel primo conflitto mondiale. La Mappa Infallibile è una performance multidisciplinare dedicata ad adolescenti, giovani e adulti.

Il set sarà realizzato con disegni, collage ed oggetti scenici originali dell’artista visiva Daria Palotti mentre le musiche dello spettacolo saranno composte ed interpretate dal vivo dal compositore e polistrumentista Stefano Giannotti.

Inizio spettacolo alle 21.00

Biglietto posto unico € 8. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo. Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it. Si ricorda che è gradita la prenotazione.

L’ingresso in teatro è consentito agli over 12 solo con green pass rafforzato e indossando mascherina FFP2, richiesta per over 6 anni.

