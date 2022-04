Percepivano il reddito di cittadinanza irregolarmente, tre denunce a Montopoli

Scoperti dai carabinieri nel territorio di Montopoli in Val d'Arno tre soggetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. L'operazione, svolta dai militari di San Romano in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, ha portato alla denuncia di tre persone di diversa nazionalità.

I cittadini, finiti nel mirino dei controlli, sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria per violazione della normativa riguardo al sostegno economico. Più nel dettaglio, ai tre è contestato a vario titolo di aver percepito il reddito di cittadinanza nonostante fossero venuti meno i requisiti o per false dichiarazioni. Un soggetto avrebbe omesso di comunicare entro il termine dei 30 giorni l'inizio dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare, un altro avrebbe dichiarato falsamente di non svolgere alcuna attività lavorativa mentre il terzo avrebbe affermato di trovarsi in Italia da più di 10 anni, dichiarando il falso.

La somma complessiva percepita irregolarmente dai tre soggetti è stata quantificata in circa 10mila euro.

Dall'inizio dell'anno più persone nel comprensorio del cuoio sono state denunciate perché prendevano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. A febbraio false dichiarazioni portarono a 10 denunce, a marzo 11 denunce nel territorio di San Miniato mentre, neanche due settimane fa, altre sei persone a Santa Croce sull'Arno sono finite nel mirino delle indagini, e denunciate dai carabinieri.