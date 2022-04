Ricercato trovato in piazza dei Leoni e sorpreso uno spacciatore: due arresti a Empoli

Individuata e arrestata una persona ricercata per reati contro il patrimonio e sorpreso uno spacciatore mentre cedeva una dose di hashish ad un consumatore. È il bilancio, oltre alla verifica di oltre 300 persone e 100 auto, del servizio di controllo straordinario svolto dalla polizia di Empoli nei giorni scorsi.

Il Commissariato, con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, ha sorvegliato nei giorni delle feste pasquali, la zona della Stazione ferroviaria di Empoli e viale Buozzi, in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio nel corso del servizio, gli agenti di Empoli hanno controllato un uomo che si trovava seduto su una panchina in Piazza Farinata degli Uberti. Il soggetto, senza documenti e non in regola con il permesso di soggiorno, è stato accompagnato in Commissariato. Qui è stato identificato in un cittadino tunisino di 48 anni ed è emerso che fosse ricercato. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione di 3 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Al termine degli accertamenti, il 48enne è stato trasferito nel carcere fiorentino Sollicciano, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sempre in materia dei controlli svolti nella zona della Stazione e nei parchi cittadini, un uomo è stato notato in piazza Matteotti mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente. È successo all'interno dell'area verde della piazza dove il soggetto, un cittadino tunisino di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga in flagranza di reato. Il 22enne, in Italia senza fissa dimora, sarebbe stato sorpreso dagli agenti proprio mentre consegnava nelle mani del consumatore lo stupefacente, in cambio di cinque euro. Controllato, il giovane in tasca aveva altre tre confezioni di cellophane contenenti cocaina, per un peso di circa 2,5 grammi. Per il 22enne sono scattate le manette mentre, per il consumatore, è partita la segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti.