Sostituzione completa della rete idrica in piazza Marconi

Un intervento di riqualificazione integrale dell’acquedotto pubblico in piazza Marconi a Scandicci, con la sostituzione completa della rete idrica e la rimozione delle vecchie tubature a carico di Publiacqua. I lavori sono stati concordati con il Comune di Scandicci nell’ambito del piano di rinnovo della rete idrica nei quartieri, con l’obiettivo di scongiurare il rischio di future rotture dovute all’età delle attuali tubazioni. Per consentire ai tecnici di realizzare l’intervento, fino al mese di maggio sarà in vigore il senso unico di marcia in direzione di Firenze nel tratto compreso tra via Dante e il ponte 28 Febbraio; per gli automobilisti che provengono da Torregalli sarà in ogni caso consentito l’accesso al quartiere delle Bagnese. L’ufficio Traffico del Comando di Polizia Muncipale indica come percorso alternativo per chi proviene da Firenze la direttrice di viale Nenni e viale Moro, con eventuale svolta su via Allende per raggiungere la zona di piazza Matteotti o per reimmettersi su via Paoli e via Roma in direzione delle colline; durante i cantieri saranno sospese anche le fermate dei bus Poccianti, Marconi e Matteotti in direzione di Scandicci.



“Proseguono gli investimenti di Publiacqua richiesti e condivisi dall’Amministrazione Comunale, per riqualificare la rete idrica nei quartieri cittadini con il rinnovo delle tubazioni – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche – in questo caso si tratta di una sostituzione completa che prevede la rimozione dell’attuale tratto di acquedotto, ormai vetusto; per questo intervento abbiamo richiesto un’attenzione se possibile ancora maggiore, con l’obiettivo di prevenire futuri rischi di guasti in una zona che negli ultimi anni ha registrato diverse rotture e disagi alla cittadinanza”.



Con la sostituzione della rete idrica di Piazza Marconi, come spiegano i tecnici di Publiacqua, il preesistente DN 250 (25 centimetri di diametro) viene sostituito con un DN 200 (20 cm) in ghisa. “Tutto questo sarà eseguito cercando di ridurre al massimo i disagi per i cittadini anche dal punto di vista idraulico, in quanto per alimentare le utenze collegate al vecchio tubo sarà steso un tubo provvisorio a cui queste saranno allacciate”. Una volta tolto il vecchio tubo e posato quello nuovo le utenze saranno quindi allacciate alla nuova condotta. I lavori inizieranno il 26 aprile con una durata fissata in 3 settimane, meteo permettendo.

