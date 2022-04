Tenta di scassinare il distributore alla stazione di Empoli, denunciato 27enne

Beccato mentre stava tentando di forzare il distributore automatico di cibo e bevande al binario 2 della stazione di Empoli. Questa mattina un 27enne del Pistoiese è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. L'intervento risale alla notte scorsa. La segnalazione da parte di un pendolare è arrivata poco dopo la mezzanotte. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti e hanno accertato che sul giovane pendeva anche il divieto di rientro nel territorio di Empolese. Dopo le verifiche è scattata la denuncia e il giovane è stato accompagnato di nuovo alla stazione, stavolta per farlo salire sul primo treno utile per Pistoia.