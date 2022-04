Turismo, tazze, borse, magliette e altri gadget a marchio 'Pisa Is'

Tazze, magliette, ma anche penne, borse e agendine con il marchio “Pisa Is. Sono stati presentati questa mattina all’interno dell’Infopoint di piazza Duomo i primi prodotti brandizzati destinati al mercato turistico. “Pisa Is” è il city branding di Pisa, adottato da Comune e realizzato con lo scopo di valorizzare la città e accrescerne l’appeal. Nel 2021, in seguito a gara pubblica, era stato individuato il licenziatario ufficiale nella società Rainbow spa di Loreto (Ancona), che opera in tutto il mondo, tra l’altro, nel settore dell’intrattenimento per bambini e teenagers.

«In questi anni abbiamo lavorato per non farci trovare impreparati al momento della ripartenza - ha detto Paolo Pesciatini, assessore al turismo -. Lo dimostrano le azioni che nel tempo abbiamo messo in atto, le campagne di promozione, la presenza alle fiere di settore come l’ultima in Francia, a Nizza, la redazione del Piano di promozione turistica che abbiamo elaborato e condiviso con gli imprenditori del settore e tutti gli attori istituzionali interessati. Oggi, si aggiunge un altro tassello importante: la presentazione dei prodotti a marchio “Pisa Is”, ulteriore strumento di amplificazione di tutto quello che è il nostro “genius loci” che va oltre la nostra bellissima piazza del Duomo, sito riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Un altro modo per offrire ai nostri ospiti l’occasione di fermarsi più del tempo di permanenza di prima della pandemia. Per godere della città, infatti, non è sufficiente fermarsi poche ore ma occorre prendersi tutto il tempo per scoprirla e conoscerla. Per questo vogliamo offrire una visione unitaria anche con fatti concreti come quello che presentiamo, capaci di dare un carattere di internazionalità, riconducendo ad una immagine grafica e ad un linguaggio visivo coerente e unitario tutte le iniziative e attività che caratterizzano questa nostra realtà in modo unico e peculiare nel mondo, evidenziando quelli tutti i suoi valori anche intrinseci. È questo un ulteriore elemento qualificante da esportare nei paesi europei e non solo grazie al marchio distintivo della nostra città, “Pisa Is”, riprodotto su oggetti destinati al mercato turistico nonché di pregio e belli dal punto di vista estetico. In sostanza, unitamente all’immagine della Torre vogliamo far conoscere Pisa in tutta la sua complessità e il brand “Pisa Is” e il pay off “Pisa is much more” servono ad andare oltre per sensibilizzare i nostri ospiti a godere dell’intero territorio, coinvolgendo in primis i cittadini pisani che possono essere testimoni e protagonisti delle bellezze della città».

Il gruppo Rainbow, licenziatario generale del marchio “Pisa Is” fino al 2026, è una delle principali realtà internazionali per la produzione di contenuti televisivi e cinematografici sia animati che live action. Nel suo progetto di valorizzazione del marchio prevede la produzione e vendita controllata di prodotti e la gestione di iniziative di marketing, su scala nazionale e internazionale. Per lo sfruttamento commerciale, la Rainbow spa verserà delle royalties al Comune di Pisa per l’uso del marchio.

Pisa Is. “Pisa is” è un brand che riesce a contraddistinguere immediatamente il sito e l’area geografica di riferimento, ha un rimando iconico alla torre, utilizza un colore proprio della città di Pisa, è riconoscibile, contiene al suo interno il nome della città, infine è declinabile. Si tratta quindi di un brand multiforme in grado di rispecchiare i molteplici aspetti e peculiarità della città.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa