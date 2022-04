Use Gross a caccia della salvezza diretta, ultima volata

Meno tre alla fine della regular season e giochi ancora tutti da fare. La volata per evitare i playout e centrare così la salvezza diretta comincia a essere affollata con sei squadre racchiuse in appena 4 punti.

Fra queste c'è anche l'Use Computer Gross che, dopo tre sconfitte, non solo ha ritrovato la vittoria superando Cecina ma lo ha anche fatto in modo convincente, come spiega coach Cosimo Corbinelli.

"Una vittoria importante - spiega il tecnico - per la nostra classifica era una gara fondamentale e quindi siamo contenti dei due punti. Oltre a questo ho visto anche passi in avanti dal punto di vista dell'atteggiamento. Una gara che avevamo sempre comandato ha cambiato aspetto nella terza frazione per diversi fattori. La squadra, a quel punto, ha fatto vedere passi in avanti molto importanti, subendo appena quattro punti nella frazione finale e portando a casa la vittoria. Vista la situazione non era una cosa semplice da fare ed i ragazzi sono stati molto bravi".

"La chiave di tutto - prosegue - è stata la difesa. Abbiamo avuto il giusto atteggiamento e, soprattutto, ci siamo dati una grossa mano a rimbalzo contro una squadra, non dimentichiamolo, molto fisica. La compattezza che abbiamo dimostrato in questo frangente ci ha dato energia ed abbiamo ripreso in mano l'inerzia della partita arrivando così alla vittoria".

Con questa importante iniezione di fiducia, la Computer Gross si prepara alla trasferta di sabato ad Omegna e, dopo, al match in casa con Alba ed all'ultima gara sul campo della Sangiorgese. Il tecnico ha le idee chiare. "Servono due vittorie e non è importante stare nemmeno a pensare quali. Così credo che riusciremo a centrare la salvezza diretta. Prepariamoci a vivere queste tre gare che per noi sono delle vere e proprie finali".

Fonte: Use Basket Empoli