Quarta dose, Giani: "Gli 80enni e i fragili over 60 si vaccinino"

"Gli over 80 e i fragili over 60 si vaccinino con la quarta dose, il loro organismo lo richiede per contrastare il Covid". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a proposito della nuova dose di vaccino anti-Covid in arrivo anche nella nostra regione.

Ancora Giani: "In due anni ci sono state cinque ondate di Covid, ogni volta che abbiamo visto un calo abbiamo pensato che non servisse più vaccinarsi. Invece no, dobbiamo essere consapevoli che il Covid lo abbiamo sempre di più ridotto e sconfitto".

"In molti casi ci sono gli studi che dicono che la Toscana ha salvato con i vaccini 12mila persone - ha concluso - e lo abbiamo fatto grazie alla vaccinazione. Guai a venir meno a quelle che sono le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità sulla vaccinazione".