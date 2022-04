Variante Staggia Senese, progetto da 10 milioni a Poggibonsi

Via ai lavori per il primo lotto della variante SRT2 “Cassia” a Staggia senese nel Comune di Poggibonsi. Sono infatti appena stati consegnati i lavori per la realizzazione dell’opera che dovrà essere realizzata entro un anno. Per il primo lotto la Regione ha stanziato 3milioni 209mila euro

Il nuovo tratto di viabilità avrà una lunghezza di circa 500 metri e servirà a liberare dalla pressione del traffico il centro dell’abitato. La porzione è quella compresa tra la SP70 e la vecchia Cassia in corrispondenza del distributore di carburanti.

Complessivamente sono quasi 10 i milioni di euro stanziati, di cui circa 7 messi a disposizione dal Fondo di Sviluppo e Coesione e i restanti da risorse regionali. Verrà appunto realizzata una infrastruttura in variante alla S.R. Cassia, che bypassa il centro abitato di Staggia liberandolo dal passaggio quotidiano di mezzi anche pesanti diretti e provenienti dalla Siena-Firenze e dall’area industriale di Bellavista. Si tratta di due lotti funzionali, uno appunto da 3milioni 209milia euro e il secondo da 6milioni e mezzo di euro, per un progetto complesso e articolato che prevede una serie di viabilità collaterali in modo da favorire la 'cucitura' con il territorio

"Si tratta di un’opera attesa, un’infrastruttura strategica– commenta l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli- sulla quale ci stiamo impegnando molto. A giugno avevamo dato il via ai lavori propedeutici dell’opera con le operazioni di bonifica bellica e le verifiche archeologiche. Ora si entra nel vivo – conclude Baccelli- ed entro un anno a partire dalla consegna dei lavori avvenuta l’11 aprile, il primo lotto di lavori dovrà essere concluso".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa