Vespa day, cambia la viabilità. No alle bevande in vetro

Sabato 23 e domenica 24 la città di Pontedera ospiterà il Vespa Day, raduno internazionale di appassionati in arrivo dall'Italia e dall'estero. Al momento ci sono oltre 400 iscritti con 50 club rappresentati. Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Martiri della Libertà, dove, già al mattino, è previsto il ritrovo dei partecipanti e dove, nel pomeriggio, dalle 17,30 in poi, su un palco appositamente allestito, sfileranno mezzi e piloti per un particolare concorso di eleganza.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, sono stati previsti provvedimenti su circolazione e sosta con alcuni divieti. Per i giorni 23 e 24, il Comune ha emesso anche un'altra ordinanza legata all'evento, limitatamente alla zona del "Piazzone", contenente le "Misure per la vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro".

Sarà la festa della Vespa, aperta a tutti i pontederesi, in una città "Vestita a Vespa", che prevede anche il coinvolgimento dei locali, con cene a tema e allestimenti "ad hoc" nelle attività commerciali e la serata di sabato dedicata alla musica, sempre avendo come base Piazza Martiri della Libertà.