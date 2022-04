25 Aprile, biciclettata "resistente" per le strade di Empoli

Lunedì 25 Aprile per ricordare la Liberazione pedaleremo con una biciclettata resistente per le strade di Empoli perché ora più che mai bisogna RESISTERE! Resistere alla cultura della guerra. Resistere a chi dice "oramai il capitalismo ha vinto non c'è più alternativa". Resistere agli sgomberi, perché ogni sgombero sarà una barricata! Resistere per tracciare percorsi di pace. Resistere contro la precarietà come modello di vita. Resistere contro la politica di tutti i partiti. Resistere contro i potenti che distruggono l'ambiente. Resistere contro le mafie che invadono economicamente e avvelenano i nostri territori. Resistere per costruire un altro mondo. Resistere contro il razzismo contro le disuguaglianze. Resistere contro i vecchi e nuovi fascismi. Resistere per conquistare una vita dignitosa. Resistere per creare una nuova socialità. Resistere contro il patriarcato. Resistere e lottare per la giustizia climatica. Resistere contro la crisi, il carovita e l'economia di guerra. Resistere per noi é un modo di vivere per costruire solidarietà e conflitto, perché un altro mondo è necessario e da soli non possiamo costruirlo.

Invitiamo tutte e tutti il 25 Aprile alla biciclettata che percorrerà le strade di Empoli al grido IL 25 APRILE NON È UNA RICORRENZA ORA E SEMPRE RESISTENZA! STOP WAR!

Empoli antifascista Csa Intifada/Comunità in Resistenza Empoli

Fonte: Ufficio Stampa