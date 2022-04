Bloccata dopo l'ennesimo furto, donna arrestata in centro a Pistoia

Nei giorni scorsi, la Polizia Municipale di Pistoia ha individuato e arrestato una donna per un furto commesso pochi minuti prima in un negozio del centro; era già nota alle Forze dell’ordine per questo tipo di reato.

Mentre si trovava in servizio in piazza del Duomo, la Municipale è stata avvicinata da una signora che segnalava un furto appena avvenuto in un negozio posto nelle vicinanze. Nonostante i pochi elementi a disposizione, le agenti si sono messe alla ricerca della responsabile e l’hanno rintracciata in via Ripa del Sale. L’autrice del furto, alla vista della Polizia Municipale, si è data alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi, le due agenti sono riuscite a bloccarla in via Buonfanti, recuperando la merce rubata.

Sono poi giunti sul posto, di supporto, la pattuglia moto della Polizia Municipale e una volante della Questura. La donna è stata identificata e tratta in arresto; da accertamenti è risultato che non fosse nuova a questo tipo di attività illecita.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa