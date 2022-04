Blocco H dell'ospedale di Empoli, la Lega: "A farne le spese saranno sempre i cittadini"

"L’attesa per l’inaugurazione del blocco H all’ospedale di Empoli - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - pare che sia destinata ad allungarsi ancor di più, visto che, a detta dell’Asl competente, stenta a decollare l’accordo Stato-Regione".

"A questo punto una domanda sorge spontanea: è la classica, infinita trafila burocratica a procrastinare il tutto, oppure si poteva essere più incisivi, sollecitando maggiormente chi dovere per ottenere l’agognato via libera? A farne le spese sono alla fine i cittadini empolesi che dovranno attendere anni, almeno due, per poter usufruire dei servizi previsti nella struttura. Ci auguriamo che le buone intenzioni non si debbano poi scontrare con le solite esasperanti lungaggini, anche perché l’immobile ha certamente un suo valore dal punto di vista dell’assistenza sanitaria.

Come nostra abitudine monitoreremo l’evolversi della situazione, che, confidiamo si possa sbloccare, con magari un più forte impegno da parte degli attori in campo".