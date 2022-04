Coronavirus Empoli e Cuoio, 285 contagi e 4 donne decedute

Sono sotto quota 300 i casi di contagio per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio nella giornata di oggi, giovedì 21 aprile. Vediamo insieme i dati.

227 casi in zona empolese

Capraia e Limite 10

Castelfiorentino 16

Cerreto Guidi 10

Certaldo 22

Empoli 89

Fucecchio 25

Gambassi Terme 3

Montaione 2

Montelupo Fiorentino 17

Montespertoli 17

Vinci 16

58 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 10

Montopoli in Val D'Arno 11

San Miniato 27

Santa Croce Sull'Arno 10

Si segnala il decesso di 4 donne: una 80enne di Castelfiorentino scomparsa a casa, una 89enne di Certaldo anch'essa scomparsa a casa, una 96enne di Montelupo Fiorentino deceduta a Villa Ulivella e una 89enne di Montespertoli scomparsa in una Rsa fiorentina.

Il resto del bollettino Asl Centro

Sono 1.900 i nuovi casi positivi nei territori della Ausl Toscana Centro e risultano 11 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 8 in prov. di Firenze, 1 in prov. di Prato, 2 in prov. di Pistoia.

Di seguito il dettaglio:

1.260 i casi in provincia di Firenze di cui 227 in area empolese

Bagno a Ripoli 43

Barberino Mugello 15

Barberino Tavernelle 15

Borgo San Lorenzo 40

Calenzano 21

Campi Bisenzio 32

Dicomano 3

Fiesole 25

Figline e Incisa Val D'Arno 24

Firenze 439

Firenzuola 12

Greve in Chianti 8

Impruneta 13

Lastra a Signa 30

Marradi 5

Palazzuolo Sul Senio 4

Pelago 7

Pontassieve 32

Reggello 12

Rignano Sull'Arno 9

Rufina 6

San Casciano Val Di Pesa 21

San Godenzo 1

Scandicci 63

Scarperia e San Piero 31

Sesto Fiorentino 78

Signa 15

Vaglia 9

Vicchio 20

260 casi in provincia di Prato

Cantagallo 2

Carmignano 17

Montemurlo 15

Poggio a Caiano 11

Prato 194

Vaiano 10

Vernio 11

322 casi in provincia di Pistoia

Abetone e Cutigliano 3

Agliana 11

Buggiano 13

Chiesina Uzzanese 4

Lamporecchio 8

Larciano 9

Marliana 2

Massa e Cozzile 7

Monsummano Terme 27

Montale 2

Montecatini Terme 20

Pescia 30

Pieve a Nievole 8

Pistoia 101

Ponte Buggianese 10

Quarrata 29

San Marcello e Piteglio 6

Serravalle Pistoiese 22

Uzzano 10

Fonte: Asl Toscana Centro