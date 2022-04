Due furti in poche ore in un supermercato di Pisa: scattano le denunce

In un supermercato di Pisa nella giornata di ieri si sono verificati due tentativi di furto, uno in tarda mattinata e l'altro in serata. In entrambi gli episodi, alla Coop di via Valgimigli, gli addetti alla vigilanza hanno fermato gli autori dei furti, fino all'arrivo della polizia.

La mattina, alle 12.30, la Squadra Volanti è intervenuta nel supermercato dove appunto, l'addetto alla vigilanza, aveva fermato un soggetto con della merce non pagata. L'uomo, identificato per un 57enne di origine tunisina, aveva tentato di rubare merce alimentare dal valore di diverse decine di euro. La merce è stata restituita alla direzione del negozio e il 57enne, in regola con la normativa sul soggiorno, è stato denunciato per furto aggravato.

Trascorsa l'intera giornata, vicino alla chiusura, nel supermercato si è verificato un altro tentato furto. Sono circa le 19 quando la volante della polizia di Pisa torna in via Valgimigli. In questo caso due persone erano state fermate con della merce non pagata. Si tratta di un 40enne e di un 32enne originari della Lombardia da tempo a Pisa e già noti ai poliziotti per fatti analoghi. I due avevano prelevato dagli scaffali alcune bottiglie di alcolici per un valore di circa 240 euro. Denunciati per furto aggravato in concorso, il 40enne è stato denunciato anche per minacce, rivolte all'addetto alla vigilanza che li aveva fermati prima che la polizia arrivasse sul posto.