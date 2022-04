"Genitori alla riscossa", a Fucecchio generazioni a confronto su relazioni e affettività

Due incontri per parlare di adolescenza, affettività, sessualità ma anche di rapporto tra genitori e figli e relazioni tra adolescenti. È la rassegna "Genitori alla riscossa" che ieri mattina ha avuto un prologo all'auditorium del centro di aggregazione La Calamita di Fucecchio con tre classi dell'istituto superiore "A. Checchi" - indirizzi Moda, Meccanico e Liceo - e che proseguirà giovedì 28 aprile e venerdì 6 maggio con due incontri dedicati ai genitori e agli adulti.

L'incontro con gli studenti dell'istituto Checchi, promosso dal Centro Giovani Sottosopra, è stato tenuto dalla dottoressa Marialessandra Panozzo, sessuologa, psicoterapeuta, specialista in ginecologia e ostetricia, e dal dott. Antonio Cecconi, sessuologo.

"Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla partecipazione delle ragazze e dei ragazzi - spiega il dottor Cecconi - e anche dalle domande intelligenti e mirate che mi hanno rivolto. Abbiamo gettato un piccolo seme, dando loro alcune informazioni di base sulla sessualità e sull'affettività, informazioni che non avevano mai ricevuto nè in famiglia nè a scuola. Sebbene la società sia cambiata - conclude - i giovani di oggi sono come i giovani di ieri, non hanno conoscenza della loro sessualità e tantomeno di quella dell'altro sesso, tanto che a volte mi meraviglio che riescano a non inciampare in incidenti di percorso. Per questo sono fiero di aver contribuito, con questo incontro, ad offrire loro alcune indicazioni con le quali possano intraprendere con maggior consapevolezza la strada della sessualità".

"I giovani di oggi - prosegue la dottoressa Panozzo - hanno da una parte l'opportunità di trovare sul web tutte le risposte alle loro domande ma dall'altra questo crea una grande confusione. Ovunque c'è molta attenzione alla sessualità e alla prestazione ma molto poca all'affettività e all'emotività. Viviamo in una società che lavora molto sull'immagine e molto poco sul sentirsi e sul sentire. E' quindi fondamentale insegnare ai ragazzi a rispettare ed ascoltare l'altro, questo è il grande compito dei genitori di questa generazione, i quali devono allo stesso tempo essere bravi a lasciare uno spazio per il dialogo con i figli. Più il genitore si racconta e racconta le proprie emozioni, più i ragazzi saranno a loro volta incoraggiati ad aprirsi al dialogo".

Un incontro, quello al Checchi, che spalanca la porta ai prossimi due eventi dedicati ai genitori e agli adulti più in generale. Il primo, quello di giovedì 28 aprile, si terrà alle ore 21 al Teatro Pacini (piazza Montanelli) ed avrà come relatrice proprio la dottoressa Marialessandra Panozzo, che affronterà il tema della sessualità e dell'affettività rispetto alle nuove generazioni. Si parlerà di com'è cambiato oggi l'approccio alla sessualità e all'affettività negli adolescenti e nei giovani, anche in riferimento all'immagine di sé e al rapporto con il proprio corpo, all'utilizzo di internet e alle relazioni virtuali. Il secondo, quello di venerdì 6 maggio, si terrà alle ore 21 presso l'auditorium La Calamita (piazza Salvo d'Acquisto) insieme al dottor Emanuele Palagi, psicologo, psicoterapeuta e docente esperto su dipendenze e sviluppo giovanile, che affronterà il tema delle relazioni, dell'adolescenza e del rapporto con il gruppo dei pari. Verrà illustrato che cosa accade nel cervello degli adolescenti, quali sfide incontrano in questa epoca sempre più connessa e come il mondo adulto può accompagnare i giovani ed aiutarli a vivere con serenità le sfide dell'adolescenza.

Per entrambi gli incontri è gradita la prenotazione ai numeri 0571 268402 / 0571 268410 oppure via mail all'indirizzo informagiovani@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa