Si cercano idee giovani per Montelupo con premi in palio

Il Comune di Montelupo Fiorentino, nell’ambito del progetto “YOUNGS4FUTURE” cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri grazie al bando “Fermenti in Comune” di ANCI, lancia una call indirizzata a giovani tra 18 e 25 anni volta a intercettare idee e proposte per migliorare spazi, servizi e occasioni di incontro per i giovani di Montelupo.



Ecco in dettaglio il bando:



- possono partecipare gruppi di ragazzi (almeno 3), di cui la maggioranza deve essere maggiorenne (tra i 18 e i 25 anni) e residente a Montelupo.

- la scadenza per l’invio delle proposte è fissata per il 21 maggio.

- per partecipare occorre inviare il modulo di partecipazione compilato e il link a un breve video (massimo 3 minuti di durata) in cui si racconta la propria idea. Il modulo deve essere firmato da tutti i componenti del gruppo maggiorenni e dai genitori dei minorenni. Di tutti i firmatari occorre copia del documento di identità.

- la mail a cui inviare i materiali è idea@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Che succede dopo?



Tutti i candidati parteciperanno a un percorso guidato da operatori esperti del settore con incontri, sopralluoghi, visite ad altre realtà giovanili, riunioni e formazione nei mesi di giugno e luglio. A settembre verranno proclamati i vincitori durante un evento finale.

Sono previsti 3 premi che saranno assegnati dalla giuria di esperti:



1° premio € 2.100

2° premio € 1.100

3° premio € 600



È previsto un premio speciale aggiuntivo di € 200, che sarà assegnato dal pubblico attraverso i “like” espressi sui social network.



Si dichiara soddisfatto l'assessore alle politiche giovanili per cui grazie al finanziamento del bando "Fermenti in comune" l'amministrazione comunale ha la possibilità di ascoltare, accogliere e sostenere le idee dei ragazzi per la città.

Abbiamo sempre bisogno del punto di vista dei ragazzi sulla città, sono loro, che dovranno vivere Montelupo in futuro e soprattutto si tratta di un modo per sperimentare la partecipazione alla vita pubblica del nostro comune.



Per informazioni:

E-mail idea@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Telefono 0571-1590301

www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure www.bibliotecamontelupo.wordpress.com

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa