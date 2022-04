Bisarca contro tir, incidente in A1. Scongiurato rischio fughe di metano

Incidente tra due mezzi pesanti in autostrada, uno di questi alimentato a metano (Gnl in gergo tecnico, gas naturale liquefatto). I vigili del fuoco di Firenze e Figline sono intervenuti al km 323 tra le uscite di Incisa e Valdarno per un incidente in una piazzola di sosta tra la bisarca e il tir.

Sul posto sono intervenute anche le squadre del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che ha effettuato le opportune verifiche per mettere poi in sicurezza lo scenario incidentale.