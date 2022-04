Lunghe code al momento in Fi-Pi-Li tra le uscite di Empoli Ovest e San Miniato. Alle 20 circa è avvenuto un incidente di cui non è ancora nota la dinamica. Sul posto è giunta un'ambulanza della Pubblica e la polizia stradale. A rimanere ferita una 29enne in modo lieve. Pare che la sua auto si sia scontrata con la barriera in cemento a fianco della corsia di sorpasso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO