Investe ciclista e non lo soccorre, identificato e denunciato il pirata della strada

La mattina di pasquetta, lunedì 18 aprile, un'auto ha investito un ciclista sbalzandolo dalla sella e fuggendo via, senza fermarsi e senza prestare soccorso. Oggi, dopo quattro giorni di indagine lampo, i carabinieri di Vaiano sono riusciti ad identificare l'automobilista che, in località Montecuccoli a Vernio, ha urtato con la propria auto il ciclista, facendolo cadere e precipitare in un dirupo.

Alla guida dell'auto un 25enne pratese, che adesso dovrà rispondere oltre che al reato di lesioni personali, anche a quello di omissione di soccorso. Dopo l'incidente sul posto il ciclista è rimasto ferito tra la vegetazione della zona impervia in cui era finito, fino all'arrivo del personale sanitario e al recupero che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso Alpino e Speleologico Toscano. Dopo il primo trasporto in pronto soccorso in codice rosso fortunatamente oggi il ciclista non sarebbe in condizioni preoccupanti.

In seguito all'incidente sono immediatamente scattate le indagini e i carabinieri si sono messi sulle tracce del pirata della strada, sentendo diversi testimoni e analizzando anche le immagini della videosorveglianza dell'area. Gli accertamenti hanno permesso ai militari di dare un'identità all'automobilista, denunciato alla Procura di Prato e che adesso dovrà rispondere delle accuse.