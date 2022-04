Liberazione finalmente in piazza a Empoli e nelle frazioni

Per non dimenticare quanti sono caduti nella lotta contro il nazifascismo, per conquistare l’indipendenza, la libertà, la democrazia, lunedì 25 aprile 2022, l’amministrazione comunale di Empoli celebra il 77° anniversario della ‘Festa della Liberazione dal nazifascismo’ con tutti gli onori, alla presenza, finalmente, del pubblico, dopo che in questi ultimi anni le celebrazioni sì erano svolte in forma ridotta. Per le vie del centro storico tornerà anche il corteo cittadino.

La commemorazione si terrà non soltanto nel centro città ma anche nelle frazioni di Santa Maria e Fontanella.

Saranno presenti la sindaca Brenda Barnini con la Giunta, il presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura della memoria Alessio Mantellassi e una rappresentanza di tutti i gruppi consiliari dell’assemblea.

Alle 9 sarà celebrata la santa messa nella Collegiata di Sant'Andrea, in Piazza Farinata degli Uberti. Alle 9.45, partirà il corteo per le vie cittadine per raggiungere piazza XXIV Luglio, dove verrà deposta intorno alle 10, una corona d’alloro al monumento ai caduti, a cui seguiranno gli interventi delle autorità presenti.

Alle 11, le celebrazioni si sposteranno a Santa Maria, in Piazza del Convento, con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai partigiani Rina Chiarini e Remo Scappini e si concluderanno alle 12 a Fontanella, con il corteo cittadino dal parcheggio della Casa del Popolo e la deposizione di una corona di alloro al Cippo Ricordo lungo la via Senese Romana.