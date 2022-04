"Ponte a Elsa senza una prima elementare": la lettera sfogo di una mamma

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Alice Pacella, residente a San Miniato, nella frazione di Ponte a Elsa.

Scrivo per segnalare i disagi causati dalla mancata apertura della classe prima elementare a tempo corto nella frazione di Ponte a Elsa, classe che è stata scelta da ben 13 famiglie (senza contare quelle famiglie che per ovviare a fastidiose diatribe e per potersi già organizzare sono già migrate verso altre scuole).

Oltre al fatto in sé sono da portare alla luce anche le modalità con cui l'Istituto Comprensivo Sacchetti (e il comune di San Miniato) ha trattato la questione negli scorsi mesi: addirittura nella riunione tenutasi ieri (tra l'altro svolta alla Sala 78, pessima scelta) si è voluto far intendere che è responsabilità delle famiglie se non ci sarà la classe prima.

È chiaro che amministrazione e istituto puntano tanto al tempo lungo (con le loro specifiche motivazioni, per me invece economiche), ma una famiglia deve fare la scelta della scuola con il tempo che ritiene più opportuno. Quindi ci sono state offerte tre opzioni ma solo tempo lungo, mentre molte famiglie rimangono sulle posizioni iniziali, cioè sulle scelte fatte a gennaio.

Certamente la storia è complessa, sono coinvolti anche il provveditorato di Pisa e della regione, relativamente al meccanismo di assegnazione dei budget e del personale.

Per i genitori dei bimbi che non verranno accontentati, dietro alle scelte dell'istituto e del comune, ci sono motivi prettamente economici (tempo lungo, con pasti e più personale, vuol dire soldi) e politici (l'elettorato che si scontenta è limitato a poche famiglie).

La migrazione verso altre scuole o comuni è quasi obbligata e la frazione di Ponte a Elsa, già ai margini del comune, soffrirà ancora di più. Purtroppo le parole dei genitori e abitanti non sono state ascoltate e adesso molti non sanno dove mandare i bambini a scuola.