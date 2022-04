Publiacqua, chiuso Borgo San Jacopo per lavori urgenti

Per uno scavo urgente di Publiacqua, dal primo pomeriggio Borgo San Jacopo è chiuso al traffico all’altezza del numero civico 23. È stato invertito il senso di marcia nel tratto via dei Belfredelli-Ponte Vecchio verso quest'ultimo mentre gli altri tratti sono senza sfondo. Percorso alternativo per raggiungere piazza dei Frescobaldi (solo per i veicoli di sagoma inferiore ai 2 metri) da via dei Barbadori-via Ramaglianti-via dello Sprone-via Toscanella-via dei Velluti. Per questo sono stati collocati un preavviso di limite di sagoma e un divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali all’altezza di Ponte alle Grazie. Questi mezzi raggiungeranno piazza Frescobaldi da Porta Romana-via Romana-via Maggio o da Ponte Santa Trinita arrivando da lungarno Vespucci. Durata dei lavori stimata in una settimana.

Per le deviazioni del trasporto pubblico: QUI.

Modifiche al percorso delle linee C3 e C4

Modificati i i percorsi della Linea C3, nel tratto in direzione Leopolda, e la Linea C4, in direzione Santa Maria Maggiore. Le linee torneranno a fare regolare servizio al termine dei lavori e dopo la riapertura della viabilità attualmente interrotta.

Linea C3 direzione Leopolda

Corso dei Tintori – (a destra) Via dei Benci – Piazza di Santa Croce – Via Verdi – Piazza Salvemini – Via dell’Oriuolo – Via Sant’Egidio – Via Bufalini – Via dei Pucci – Via dei Gori – Piazza di San Lorenzo – Via del Canto de’ Nelli – Piazza Madonna degli Aldobrandini – Via dei Conti – Via Zannetti – (a destra) Via dei Cerretani – Via Panzani – Piazza dell’Unità corsia di sinistra – Piazza della Stazione lato scalette – Via Santa Caterina da Siena – (a sinistra) Via della Scala –Piazza di Santa Maria Novella - Piazza degli Ottaviani – Via dei Fossi – Piazza Goldoni – Ponte alla Carraia - (a destra) Lungarno Soderini.

Non si effettuerano le fermate BENCI e VERDI (valide in direzione opposta).

Linea C4 direzione Santa Maria Maggiore

Lungarno Serristori – (a destra) Ponte alle Grazie – (a diritto) Via dei Benci – Piazza di Santa Croce – Via Verdi – Piazza Salvemini – Via dell’Oriuolo – Via Sant’Egidio – Via Bufalini – Via dei Pucci – Via dei Gori – Piazza di San Lorenzo – Via del Canto de’ Nelli – Piazza Madonna degli Aldobrandini – Via dei Conti – Via Zannetti – (a destra) Via dei Cerretani – (a sinistra) Via dei Rondinelli.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti sul percorso deviato

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa