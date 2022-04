Raggirano un'anziana per rubarle la borsa: tre arresti a Calenzano

Attirata l'attenzione di un'anziana, le hanno rubato la borsa nel parcheggio di un supermercato. Per questo ieri mattina, con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso, la polizia di Firenze ha arrestato tre cittadini peruviani di età compresa tra i 28 e i 32 anni.

Tutto inizia intorno alle 9 quando l’attenzione degli agenti del Commissariato di Rifredi, è attirata da un'auto sospetta con a bordo tre uomini in viale Guidoni. Gli agenti hanno deciso di seguirla fino ad un supermercato a Calenzano dove di lì a poco si sono ritrovati ad assistere al raggiro, tempestivamente bloccato.

Una signora di 80 anni aveva appena finito di mettere la spesa in macchina, stava per ripartire dopo aver appoggiato la borsa sul sedile lato passeggero quando improvvisamente uno dei tre uomini osservati dalla polizia in borghese, si è avvicinato al suo finestrino dicendole che le erano cadute delle monete a terra. Non appena l'anziana ha aperto lo sportello per raccogliere gli spiccioli, un altro complice sarebbe entrato in azione afferrando la borsa dall'altro lato dell'abitacolo. Intanto il terzo uomo era rimasto in macchina, pronto a ripartire con la refurtiva.

La scena, osservata dalla polizia, è stata immediatamente interrotta e terminata con l'arresto dei tre. La borsa è stata riconsegnata alla signora, che non si era accorta dell'inganno.