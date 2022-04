Si moltiplicano le pietre d'inciampo a Empoli: tante frazioni coinvolte

Il percorso della memoria storica di prossimità prosegue. Le prossime pietre d’inciampo che verranno incastonate toccheranno le frazioni di Avane, Santa Maria, Ponzano, Pozzale e Tartagliana

Ad ogni cerimonia saranno presenti familiari, il presidente dell’assemblea consiliare con delega alla cultura della memoria, l’Aned, gli studenti, associazioni, cittadini e le voci cantanti della scuola di musica cittadina, il Cam.

Ad accompagnare lo svolgimento delle iniziative anche le forze dell’ordine.

Martedì 26 aprile 2022, alle 15 ad Avane, ritrovo e cerimonia in piazza della Chiesa. Non saranno presenti gli studenti ma i ragazzi del Centro giovani di Avane. Le ‘pose’ ricorderanno la memoria di Pellegrini Giuseppe, Via del Borghetto 13 e Soldaini Giuseppe, Via della Robbia 6.

Venerdì 29 Aprile 2022, dalle 9 alle 11.30, a Santa Maria, ritrovo e cerimonia nel parco pubblico, Via Pio La Torre, con tre classi del Liceo Il Pontormo e delle scuole primarie di Santa Maria (Baccio e Michelangelo). Torneranno a casa Alberto Antonini, Via Livornese 198; Giuseppe Bagnoli, Via Livornese, 68; Lorenzo Cinotti, Via di Ripa 75; Mario Lazzeri, Via Arco d'Empoli vecchio 5; Giuseppe Nencioni, Via della Repubblica 14.

Infine, lunedì 2 maggio 2022, alle 9 Ponzano, Pozzale e Tartagliana, ritrovo e cerimonia nel giardino pubblico a fianco della scuola primaria del Pozzale, presenti alcune classi dell'Istituto Fermi e delle scuole primarie di Ponzano e Pozzale.

Dopo la cerimonia lo spostamento sarà effettuato con i pulmini in via Val d'Orme vecchia a Tartagliana per la posa della pietra in memoria di Cantini Fiorenzo.

Al termine, un pulmino riporterà a scuola la classe di Pozzale e l'altro proseguirà per il parcheggio in Via di Ponzano (sotto la Strada Grande Comunicazione FiPiLi) da dove a piedi sarà raggiunta Via della Moriana, 10 per la posa della pietra in memoria di Italo Soldi Degli Innocenti. Dopo la collocazione a terra della pietra, gli studenti rientreranno a scuola.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa