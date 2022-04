Regalo di compleanno per monsignor Manetti: sarà vescovo di Fiesole

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Fiesole (Firenze), presentata per raggiunti limiti di età da mons. Mario Meini. Il Pontefice ha quindi nominato vescovo di Fiesole mons. Stefano Manetti, trasferendolo dalla Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza dov'era vescovo dalla nomina avvenuta il 31 gennaio 2014, poi consacrato il 25 marzo successivo.

Mons. Manetti ha compiuto ieri 63 anni, essendo nato a Firenze il 20 aprile 1959.

Il Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze e presidente della Conferenza Episcopale Toscana ha commentato così l'annuncio di Mons. Stefano Manetti nominato oggi da Papa Francesco vescovo di Fiesole.

"Saluto con fraterno affetto Mons. Stefano Manetti che oggi il Papa ha nominato vescovo di Fiesole, a lui vanno i miei auguri per un fecondo ministero pastorale nella diocesi fiesolana, in cui potrà mettere in opera le molteplici virtù umane, spirituali e pastorali di cui ha dato testimonianza negli anni di ministero sacerdotale a Firenze e poi di ministero episcopale a Montepulciano-Chiusi-Pienza. La Chiesa fiorentina, che lo ha generato alla fede e lo ha avuto tra i suoi preti, lo accompagna con la preghiera.

Un pensiero affettuoso e grato va anche a Mons. Mario Meini che conclude il suo servizio alla Chiesa fiesolana, che ha governato con tanta dedizione e saggezza, nella comunione dell’episcopato toscano e ricevendo anche l’apprezzamento dei vescovi italiani che lo hanno voluto nell’ultimo quinquennio vice-presidente della Conferenza Episcopale Italiana".