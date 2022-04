Tentano di borseggiare delle anziane ma la polizia in borghese vede tutto: due arresti

Confondendosi tra il via vai dei turisti avrebbero tentato per due volte di rubare dagli zaini di due persone anziane, in visita nel capoluogo Toscano. I tentativi di furto, avvenuti sotto l'occhio della polizia in borghese, hanno portato all'arresto ieri mattina di due borseggiatori nel centro storico di Firenze. Si tratta di un uomo di 53 anni di origini siciliane e di una donna campana, di 57 anni, fermati poco prima delle 13 dalla Squadra Mobile di Firenze dopo aver tentato di mettere a segno almeno due colpi.

I "Falchi", i poliziotti in borghese, erano impegnati in uno specifico servizio antiborseggio predisposto dalla Questura anche in vista della maggior affluenza di turisti quando ieri, passato mezzogiorno, la coppia ha attirato la loro attenzione. I due, entrambi già noti alle forze di polizia, si trovavano seduti all'esterno di un bar in via dei Benci senza consumare nulla, mentre stavano osservando in maniera sospetta un gruppo di turisti.

Dopo alcuni minuti la coppia si sarebbe messa in movimento, avvicinando comitive per le vie del centro quando, all'altezza di Borgo San Lorenzo, sono entrati in azione. L'uomo avrebbe fatto da 'palo' mentre la complice, confondendosi in mezzo ad un gruppetto di persone a passeggio, avrebbe aperto la cerniera di uno zaino che una 75enne portava in spalla. La signora probabilmente si sarebbe accorta di qualcosa, mandando così in fumo il piano della 57enne che si è diretta verso un'altra turista. Con la stessa tecnica, ha tentato nuovamente il furto su uno zainetto di una signora di 70 anni, non riuscendo nuovamente ad andare a segno.

Entrambe le scene sono avvenute sotto lo sguardo dei "Falchi" che intanto si erano mimetizzati a piedi, in mezzo alle comitive. L'uomo e la donna sono stati infine raggiunti e fermati nei pressi di Ponte Santa Trinita, dove sono stati arrestati dagli agenti.