Tentata violenza sessuale in Versilia, arrestato in patria 21enne

L.K. di 21 anni, albanese senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia come presunto autore della tentata violenza sessuale commessa lo scorso febbraio ai danni di una donna nel comune di Forte dei Marmi.

Da tempo il giovane era fuggito capendo che poteva essere catturato. La squadra mobile della Questura ha accertato che la famiglia di origine viveva a Lac, in Albania. Tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia è stato accertato che il 27 febbraio il giovane aveva fatto ritorno in patria in auto e che era ancora lì a inizio marzo. È stato emesso il mandato d'arresto europeo ed è stata avviata l'estradizione.

Il 14 marz scorso è stato trovato dalla polizia greca assieme all'agenzia Frontex al confine tra Grecia e Macedonia. Dopo essere stato trasferito in un carcere greco quest'oggi è stato estradato in Italia via aereo. Dall'aeroporto di Roma Fiumicino la Squadra mobile della polizia di Lucca, il commissariato di Forte dei Marmi e la polizia di frontiera ha notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Adesso si trova nel carcere di Civitavecchia.