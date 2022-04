429, lavori prorogati e taglio di alberi

Fino al 30 aprile 2022 nel tratto Empoli - Castelfiorentino Sulla Sr 429 di Val d'Elsa, per proroga lavori al completamento della variante, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto limitazioni al transito.

Eccole nel dettaglio: fino alle 18 del 30 aprile 2022 nel tratto compreso tra il Km 30+600 e il Km 31+500 permane il senso unico alternato con chiusura al transito della corsia in direzione Empoli e transito sulla corsia in direzione Castelfiorentino regolata da impianto semaforico.

Sulla variante viabilità secondaria della Srt 429 Vs17 fino alle 18 del 30 aprile 2022 nel tratto compreso tra l'intersezione con la rotatoria della variante Srt 429 in località Brusciana e quella con via di Molin Nuovo ancora un senso unico alternato con chiusura al transito della corsia in direzione Empoli e transito sulla corsia in direzione Castelfiorentino, regolata da impianto semaforico.

Dureranno invece fino al 14 maggio 2022 le operazioni di taglio e rimozione di piante. Ci sarà un restringimento di carreggiata nelle aree dei lavori con limitazione della velocità a 30 km/h lungo la vecchia sr 429 nei tratti tra Certaldo, Castelfiorentino ed Empoli. I lavori saranno in orario 8-18.