'ABC Lavoro', seminario al MMAB

Mercoledì 27 aprile alle ore 16.00 il MMAB ospiterà un incontro rivolto a tutte le persone in cerca di lavoro. Si tratta di un laboratorio dove si imparerà concretamente come fare un curriculum adatto a ogni esigenza e come gestire un colloquio di lavoro efficace. Potranno essere analizzati insieme anche i singoli curricula portati dai partecipanti.

Incontro gratuito aperto a tutti, prenotazioni su Affluences.

Un appuntamento prezioso per tutte le persone che sono in cerca di lavoro. L’incontro si inserisce all’interno delle attività del nostro “PER/CORSI”, un punto di orientamento alla formazione e al lavoro che si trova al MMAB dallo scorso novembre e che ha già realizzato efficaci percorsi di orientamento con la nostra Scuola Secondaria di Primo Grado.

Lo sportello di consulenza, completamente gratuito, è attivo ogni mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 19, previo appuntamento da prendere scrivendo una mail a: percorsi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Il laboratorio si svolgerà in presenza nei locali del MMAB e sarà aperto a un massimo di 25 persone. La stesura del Curriculum è il primo contatto con i nostri potenziali datori di lavoro ed è quindi una preziosa occasione per presentarsi al meglio. Parleremo anche del colloquio di lavoro, momento che crea una certa tensione visto che in genere in pochi minuti dobbiamo dare il meglio di noi stessi per fare una buona impressione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa