Scuola e impresa a braccetto: accordo Ceam-IIS Ferraris Brunelleschi

Scuola e impresa vanno a braccetto a Empoli. Ceam Control Equipment e la Scuola IIS Ferraris Brunelleschi hanno raggiunto un accordo. Il presidente di Ceam Simone Campinoti ha firmato il documento assieme alla professoressa Grazia Mazzoni, dirigente dell'istituto di via Sanzio, dando così concretezza a quel concetto di collaborazione scuola/impresa.

"Per noi della Ceam è un giorno speciale - spiega Campinoti - dopo una lunga gestazione siamo arrivati alla firma di questo accordo importante per il nostro gruppo e per il territorio. Devo per questo ringraziare Confindustria per il prezioso supporto, in particolare le Dottoresse Roberta Colombi e Sara Balli e la Territoriale presieduta da Paola Castellacci e da Raffaele Berni nella sua delega Education. Un grazie alla lungimiranza della dirigente Professoressa Grazia Mazzoni che ha capito da subito l’importanza di questa collaborazione che porta vantaggi alla scuola, ai ragazzi ed anche al territorio. E' stato un fantastico e raro gioco di squadra".

"La filosofia del protocollo - prosegue - è semplice quanto innovativa. Ceam Control Equipment da in comodato alla scuola tutta la piattaforma IOT Industriale CEAM © CWS che produce da 20 anni e che ha il gradimento di un sempre crescente numero di clienti di tutte le tipologie e dimensioni. Nomi come Nuovo Pignone, Nestle, Sammontana, Zignago Vetro, tutti gli ospedali in Toscana, aziende Farmaceutiche, Aerospaziali, Musei e molte altre anche ben oltre la Toscana. Oltre a questo diamo anche la disponibilità di un pacchetto di ore di formazione per docenti e anche eventuali interventi in aula. Alla scuola viene chiesto solo l’impegno ad utilizzare questa tecnologia per le proprie lezioni. I vantaggi per tutti sono evidenti e si potranno creare anche ulteriori collaborazioni in itinere tra le aziende che utilizzano la piattaforma CWS e la scuola, aprendo scenari di collaborazioni continue. I ragazzi, così, non studieranno più su esempi di fantasia ma su casi concreti che poi un domani potrebbero essere messi in funzione veramente nelle aziende, toccando così con mano qualcosa di reale".

"Infine - concude - ci tengo a ricordare alcuni dettagli che per noi fanno di questo accordo il più importante di tutti quelli sottoscritti. Il primo è che superiamo quella frase 'Nemo Propheta in Patria', noi che siamo ormai abituati a lavorare nel mondo dove veniamo celebrati, facciamo poi incredibilmente fatica a fare accordi in casa. Il secondo è che io provengo proprio da questa scuola che ho dovuto abbandonare con grande dolore in seconda per la morte del mio babbo, fondatore della nostra azienda. Devo dire ho ancora un ricordo bellissimo di tutti i docenti e del preside del tempo, una grande persona che, comprendendo la mia disperazione per aver perso il babbo a 17 anni e per la forzata decisione di lasciare la scuola per prendere in mano la piccola azienda famigliare della quale non sapevo nulla, avviandomi ad una vita di studio e lavoro ben oltre quello che facevo a scuola. Il terzo punto è un caso della vita, il collega Ingegner Francesco Calugi, capoprogetto del gruppo di lavoro CWS, persona e amico al quale devo molto per avermi sopportato in tutti questi anni, assecondando le mie idee e aiutandomi a realizzarle, è figlio del famoso preside Calugi di questa scuola, morto prematuramente sul lavoro, che in tanti ricordano ancora come persona eccezionale, tanto che nella scuola c’è un padiglione a lui intestato. Per me è un sogno che si realizza, sono tornato con la gioia nel cuore in questa bellissima scuola, sperando di poter contribuire al futuro dei ragazzi, anche con la mia testimonianza di vita".