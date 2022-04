Eccellenza, Castelfiorentino e San Miniato Basso si dichiarano estranee alla presunta combine

Dopo le indagini avviate per la presunta combine di partite che riguardano le squadre Castelfiorentino, Cuoiopelli e San Miniato Basso per il campionato in corso, arriva una breve nota da parte del team castellano che si tira 'fuori' da ogni addebito mosso nei suoi confronti: "La S.S.D. Calcio Castelfiorentino in relazione alle notizie, in particolar modo alle intercettazioni recentemente diffuse sui social e dai media, dichiara la propria estraneità ai fatti e si riserva inoltre la possibilità di tutelare la propria posizione e la propria immagine nelle sedi che risulteranno più opportune".

Stessa cosa ha fatto il San Miniato Basso, con una nota pubblicata sul suo canale Facebook: "[la società] ribadisce e conferma la propria totale estraneità da tali illazioni, mai essendosi resa partecipe di alcuno dei fatti indicati nelle pubblicazioni avvenute. La società crede [...] nei valori sportivi, accettando sempre, anche nei momenti negeativi, il risultato del campo [...] tanto da aver potuto brillantemente raggiungere con merito a chiusura del campionato il secondo posto in classifica, a pari punti con altre società, accedendo alla fase dei play off. La società [comunica] di essere costretta a riservarsi [...] ogni azione e iniziativa nelle sedi competenti".

Nessuna nota per il momento è giunta dalla società Cuoiopelli.