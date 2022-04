Gialloblu Castelfiorentino, sconfitta a Montespertoli

Cala il sipario sulla stagione del Gialloblu Castelfiorentino. L’ultimo atto è stato il derby sul parquet del Montesport, recupero della decima giornata di andata, in cui i padroni di casa si sono imposti per 62-48 confermandosi tra le grandi favorite per la post season. Una gara ormai ininfluente ai fini della classifica ma che, trattandosi di un derby, era comunque molto sentita da entrambe le parti. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio e chiuso sul 19-20, il Montesport ha incanalato la sfida nella seconda frazione approfittando delle difficoltà castellane a trovare la via del canestro: 12-2 il parziale del tempino, che ha mandato le squadre al riposo lungo sul 31-22. Al rientro i locali hanno amministrato il vantaggio accumulato e, dopo il passaggio al 30′ sul 46-38, sono scappati definitivamente nell’ultimo quarto.

Si chiude così una stagione in cui, al di là dell’amarezza per l’obiettivo playoff a lungo cullato e poi sfuggito a due giornate dal termine, questo giovane Gialloblu ha potuto accumulare esperienza e gettare ottime basi per gli anni a venire.

BASKET MONTESPORT – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 62-48

Parziali: 19-20, 31-22 (12-2), 46-38 (15-16), 62-48 (16-10)

Tabellino: Turini 8, Cavini 9, Castellacci 3, Ciampolini 5, Talluri T. 4, Cetti 10, Zampacavallo 3, La Rosa 4, Caggiano 2, Talluri J., Pratelli, Buti. All. Chiarugi.

Arbitri: Vumbaca di Pisa, Natale di Calcinaia.

Fonte: Abc - Ufficio stampa