La Fornace Pasquinucci ospita le Ipotesi di futuro degli studenti del Virgilio

“Ipotesi di futuro 2022” è l’intrigante titolo della mostra che verrà inaugurata il prossimo 23 aprile, alle ore 17, alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina dove - dopo i due anni di interruzione forzosa imposta dal Covid - torneranno ad esporre le loro opere gli studenti del Liceo Artistico Virgilio di Empoli. I centocinque partecipanti a questa edizione di simbolica rinascita post-pandemica sono ragazze e ragazzi delle classi terze, quarte e quinte interessati all'arte in tutte le sue possibili declinazioni, in quanto provenienti da ben quattro diversi indirizzi di specializzazione all’interno dell’Istituto: dalla pittura alla scultura, dall'architettura, alla foto-cinematografa alla multimedialità. Il percorso scolastico intrapreso ha infatti permesso loro di conoscere e sperimentare, nel corso del quinquennio, le tecniche e i materiali più vari e innovativi, alla ricerca degli strumenti che consentissero loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità creative.

Nella splendida cornice espositiva offerta dalla Fornace Pasquinucci, luogo simbolo della tradizione artigianale ed artistica del territorio, si è data a ciascuno la possibilità di mettere in mostra, in modo libero e autonomo, almeno un’opera ritenuta significativa della propria produzione, in quella che - per molti - si configura come la loro prima Collettiva. Ecco allora che il titolo della manifestazione, che allude, come augurio, a un’ipotesi di affermazione futura in campo artistico, getta anche un ponte ideale fra gli anni della formazione scolastica e quelli - ipotetici, ma non per questo meno elettrizzanti - della piena maturità espressiva. Le opere esposte sono nate, talvolta, in seno alle molteplici iniziative messe in campo all'interno del Liceo, talaltra sono invece frutto di ricerche autonome, anche molto personali, di singoli o di gruppi. In entrambi i casi i docenti si sono sempre confrontati con i ragazzi in un serrato e costruttivo dialogo operativo che spesso è iniziato sin dalla fase di ideazione, articolandosi poi nella progettazione, nella realizzazione e nell’allestimento, ma sempre nel rispetto assoluto delle attitudini e delle sensibilità dei singoli.

La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al primo maggio, rappresenta dunque orgogliosamente la preziosa vetrina collettiva del Liceo Artistico Virgilio, dove fantasia, creatività e abilità tecniche trovano il loro più alto e significativo punto di sintesi in un moderno concetto di “fare arte”, a dispetto dei due difficili anni trascorsi e a conferma di quanta maturità e consapevolezza sappiano sempre esprimere i ragazzi, ogni volta che ne venga loro data l’opportunità.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite e della Città Metropolitana di Firenze ed è stata possibile grazie al prezioso contributo di Toscana Energia. Le visite si svolgono secondo le normative anti Covid vigenti; è obbligatoria indossare mascherina ffp2.

INFORMAZIONI

Ipotesi di futuro 2022 (23 aprile – 1 maggio)

Fornace Pasquinucci, piazza Dori, 50050 Capraia Fiorentina (FI)

Dal giovedì’ alla domenica, dalle ore 17 alle ore 19

Fonte: Liceo 'Virgilio' di Empoli