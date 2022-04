Morte Matteo Grilli, dopo l'archiviazione parla la famiglia dell'indagato

Il 19 settembre 2020 perdeva la vita il 26enne Matteo Grilli in un tragico incidente stradale a San Piero a Grado. Il tifoso del Pisa era a bordo di una Fiat Panda come passeggero assieme a due amici, mentre in un'altra auto, una Renault Clio che ha preso fuoco, viaggiava una coppia. Questi ultimi sono riusciti a salvarsi ma non ci fu niente da fare per il giovane.

Il processo si è concluso con l'archiviazione verso Joele Ardanese, il 20enne fucecchiese alla guida della Clio. A contribuire alla decisione del pm la consulenza del tecnico del pm e quella di parte, che hanno concordato sul fatto che la Fiat Panda con a bordo Grilli fosse a una velocità tra gli 85 e i 100 km/h, mentre la Clio si attestava al massimo sui 60km/h.

La polemica degli scorsi giorni ha riguardato la famiglia della vittima, che non ha visto condanne una volta terminato il procedimento giudiziario e che a più riprese ha chiesto giustizia. A tale proposito rispondono anche i genitori di Joele Ardanese, difesi in sede legale dall'avvocato Luisa Tamburini.

"L'archiviazione verso Joele è stata disposta per insussistenza di prove, non per inerzia della procura. Tra gli indagati potevano esserci anche gli amici di Matteo, nessuno è uscito vincitore da questa tragedia ma non si può dire che ci sia un colpevole rimasto impunito. Il pm Aldo Mantovani ha svolto un lavoro certosino alla ricerca di una qualche prova certa, nulla è stato lasciato intentato. Non ci si può inventare un colpevole quale che sia, soprattutto quando si parla di ragazzi giovani".