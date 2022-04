Mostra dell'Artigianato, i 105 maestri artigiani selezionati da CNA

“Ringrazio tutti gli artigiani che hanno avuto il coraggio di rimettersi in gioco e le istituzioni che a vario titolo, in questi anni difficili, sono state vicine a Firenze Fiera. Proteggendo l’artigianato, proteggendo i piccoli imprenditori, proteggiamo anche quel sapere che deve essere trasmesso alle generazioni future e quel modello di imprenditoria che ancora oggi rappresenta oltre il 95% della nostra produzione. Momenti fieristici come questo sono strategici per l’artigianato perché rappresentano occasioni uniche per mettere in contatto i singoli imprenditori tanto con il pubblico che con i buyer. Faccio un appello al mondo politico istituzionale: occorre investirvi e crearne anche altri, sia pur di minor portata”.

È così che Giacomo Cioni saluta l’inizio della Mostra dell’artigianato di Firenze, da domani e fino al 1 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze.

È proprio qui che sarà possibile ammirare la maestria dei 105 maestri artigiani selezionati da CNA per questa 86° edizione della Mostra, pronti ad animare l’evento fieristico con eventi dislocati in tutta la Fortezza.

Al padiglione Ghiaie si troveranno i Maestri di Artefacendo, il progetto di CNA Firenze Metropolitana volto a valorizzare le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale, dalla moda al complemento di arredo. Qui, in palinsesto, anche un variegato cartellone di dimostrazioni e lavorazioni dal vivo che trasformeranno la mostra in un’esperienza unica per il visitatore, a contatto diretto con i maestri e con i vari processi produttivi delle loro opere.

Al padiglione Spadolini ancora artigianato artistico e tradizionale, ma non solo grazie alla nutrita schiera dell’eccellenza dell’enogastronomia artigiana fiorentina e toscana, con un filo di Sicilia e Puglia.

Al Padiglione Cavaniglia va in scena invece “Beatrice racconta Dante”, la mostra visiva e musiva che celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri: un binomio creato dalle maestre dell’artigianato artistico di CNA Firenze e dalle mosaiciste di CNA Ravenna, con CNA Impresa Donna.

Due, invece, le iniziative convegnistiche: Mindful fashion: un confronto con le nuove generazioni per affrontare la sfida della sostenibilità (29 aprile, Sala della scherma, 9:00-10:00) e Parlare artigianale: pmi, artigianato, filiere e sostenibilità, un connubio italiano vincente (29 aprile, Sala della scherma, 10:40-13:00).

Infine una presentazione, quella di ZeroW, la piattaforma collaborativa per trasformare scarti di pelli, legno tessuti e metalli in prodotti finiti.

E per chi ha qualche languorino o vuole proprio pranzare e cenare, l’indirizzo è quello della Corte dei sapori (piazzale e corte Glicini) per lo Street Food festival Holle market organizzato da Fooded e CNA.

Padiglione Ghiaie-Artefacendo

· Ceramiche artistiche Ceccarelli (ceramica)

· Larà (borse)

· L'Olivo di Mastro Jack (utensili olivo)

· Ceramiche Ninci di Ninci Massimiliano (ceramica)

· Festa 1957 (calzature)

· Tiche clothing (moda sostenibile donna)

· Artigiani del Vecchio Conventino (artigianato artistico)

· Società Cooperativa Artieri Alabastro di Volterra (alabastro)

· Dedalica (case acustiche in terracotta)

· Racconti Ravennati - Mosaiciste CNA Ravenna

· Mimani (moda)

· Le Ciricotte (tessitura)

· Anna Ermini Jewelry Design (oreficeria)

· Syrtaria l'Arte del Cucito (moda)

· Storie di Stoffa Firenze (moda bimbi)

· GleamLety (Gioielli unici con antiche posate)

· Arms Atelier (design di oggetti di carta)

· Viola Foggi Gioielli (gioielli contemporanei in metalli preziosi)

· Laura Biagini Tessitrice (tessitura)

· ZeroW Articoli in pelle riciclata (pelletteria)

· Jole sul prato (gioielli)

· Veronica Balzani (pittura)

· AT Sculture da indossare (gioielli)

· Cleo – Nice (moda)

· Microfficina di Federico Vianello (oreficeria)

· Antonella Canali (legatoria artistica)

· Bis Bag (pelletteria)

· Primula Lab by Laura Geraci (sartoria creativa)

· Paolo Miniati (gioielli)

· Teka (oreficeria)

· Ionne Massimi Ceramiche Firenze (ceramica)

· Kreature Firenze (album foto)

· Toscot (decorative lighting)

Padiglione Spadolini – Artigianato artistico e tradizionale

· Mandragora

· Emporio MissDora (ceramica)

· La bottega della cintura (pelletteria)

· B più (lavorazione metalli)

· Elisir di collina (profumatori ambiente)

· Zoom Bags Trolley - MYO Ecobags (valigeria e borse)

· Vuesse Prato (maglieria)

· L'artigiano del lampadario (illuminazione)

· Interpretazioni Artistiche (moda e accessori)

· Artecornici Design (cornici)

· Creazioni Solaria (gioielli)

· Chiarugi 1952 (macinapepe, macinaspezie)

· Giuliano Merlini Liutaio (liuteria)

· Peroni Firenze (pelletteria)

· Absolu Aromatics (aromi pregiati)

· Xylopen made in La Restauro

· Ombrellificio Alfa (ombrelli)

· Aqualaguna (maglieria)

· The Luloloko Ateliers (moda)

· Capricci d'Argento (articoli regalo)

Padiglione Spadolini agroalimentare

· Tradizione pugliese

· Spirulina Becagli (alga spirulina)

· Azienda agricola del rio

· Forno Martini (prodotti da forno)

· Caccia e corte

· Mokalux (caffè)

· Selektia tartufi (prodotti a base di Tartufo e funghi)

· La Sosta Speciality Coffee (caffè)

· Birrificio Oltrarno (birra)

· Biscotto Mediceo (pasticceria)

· Gusto Toscano

· Fattoria Triboli (olio, orto, bio-cosmesi)

· La Corte dei Goliardi (vino)

· Azienda Agricola Lama (formaggi e ricotta di ovini, olio)

· Birrificio Aries (birra)

· PachinEat (prodotti principe del territorio pachinese)

La Corte dei sapori – Street food festival

· I gelatissimi

· Birrificio Lilium

· I due mastri

· Rosticceria Giuliano

· Cappelletto matto

· Pink panther

· Eldac

· Fagotti del Chianti

· Roba da matti

Beatrice racconta Dante

· Veronika Focacci Wick (restauro carta e legatoria)

· Cecilia Falciai (scagliola)

· Lituana di Sabatino (commesso fiorentino)

· Spira Mirabilis Design (gioielli e sculture)

· Sbigoli terrecotte (ceramica)

· Mieke Verbert (cartapesta)

· Tamara Valkama (decorazione pittorica)

· Ornella Baratti Bon (pittura)

· Silvia Logi Artworks (mosaico multimaterico)

· Diamantina Palacios (textile designer)

· Mode Liana (cappelli e accessori)

· Vernica Balzani (miniature e pittura)

· Irena Palavrsic (gioielli)

· Annafietta (mosaico)

· Barbara Liverani (mosaico)

· Studio pop art mosaic (mosaico)

· Dimensione mosaico (mosaico)

· Koko mosaico (mosaico)

· Officina del Mosaico Mosaic Art School (mosaico)

· Pixel Mosaici (mosaico)

Lavorazioni dal vivo

· Tommaso De Carlo (decorazioni carta da parati)

· Vincenzo Volpi (Acquaforte)

· Falsa squadra (ebanisteria)

· Rossella Liccione (installazione)

· Associazione Aspri (pelletteria)

· Ceramiche Ninci (ceramica)

· La Galleria di Montelupo (lavorazione argilla)

· Dedalica (terracotta Impruneta)

Fonte: Ufficio Stampa