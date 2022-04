NonCiFermaNessuno, il tour di Luca Abete fa tappa all'Università di Firenze

Saranno gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze i protagonisti della sesta tappa di #NonCiFermaNessuno.

Il tour motivazionale universitario ideato da Luca Abete, l’inviato di Striscia La Notizia, fa scalo per la prima volta, sia pure in streaming, nella storica sede dell’ateneo fiorentino.

#NonCiFermaNessuno è una campagna sociale nata nel 2014 con l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad affrontare gli ostacoli che la vita pone dinanzi a loro. L’approccio innovativo del format sta nel focus puntato non sulla ricerca del successo ad ogni costo, ma sull’analisi delle sconfitte, delle difficoltà e delle paure in grado di incrementare consapevolezze e coraggio.

L’evento è in programma, in modalità virtuale, a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile prossimo e vedrà, come sempre, la partecipazione attiva degli studenti. In collegamento ci sarà anche la rettrice Alessandra Petrucci.

Lo spunto al dibattito con gli studenti nell’edizione 2022 del tour #NonCiFermaNessuno arriva dal claim scelto da Luca Abete per sollecitare gli interventi: "Alla scoperta della Serendipità!".

"E’ un momento difficile per i giovani italiani. La paura di intraprendere nuove azioni penalizza molti di loro. Credo che possa essere d’aiuto vedere prospettive lì dove molti vedono ostacoli. Con il talk di Firenze - spiega Abete - daremo l’opportunità di raccontare il disagio e le incertezze che frenano l’affermazione del loro talento e proveremo a valorizzare le tante storie di resilienza giovanile che esistono. Avremo il supporto della Rettrice e di un’ospite in grado di rappresentare i valori di caparbietà e determinazione che caratterizzano la nostra campagna sociale".

Ospite della mattinata, che interverrà per dialogare e stimolare le riflessioni degli studenti sul tema della serendipità e della resilienza, sarà la campionessa di pugilato Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la prima conquistata da un’atleta italiana nel pugilato.

L'iniziativa gode del patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e vanta, inoltre, la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Durante il tour motivazionale in collegamento con l’Università degli Studi di Firenze saranno presentate una serie di opportunità riservate alla community da aziende ed organismi nazionali ed internazionali.

Nel corso della mattinata, infine, verrà consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno ad una studentessa o uno studente under 30 dell’ateneo fiorentino che, con la propria esperienza, rappresenta un esempio di coraggio e resilienza.

«La forza di questo giro nell’Italia più vivace e brillante sta nell’unicità che ogni studente rappresenta – aggiunge l’inviato di Striscia - . Una forza capace di sorprendere sempre. In fondo, uno degli obiettivi di #NonCiFermaNessuno è proprio quello di dare fiducia, non solo ai ragazzi, ma anche a chi li osserva, li ascolta e non può che plaudere al loro entusiasmo».

