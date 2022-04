Piantati alberi per la Giornata della Terra a Montelupo

La Giornata della Terra è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.

Nel 1970 proprio questo giorno 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione in difesa della Terra sulla base del principio che "Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”.

Da anni questa giornata è l'occasione per fare il punto sul cambiamento climatico e sulle azioni da realizzare a sostegno dell'ambiente.

È un momento di riflessione, ma anche di sensibilizzazione ed è per questa ragione che alla giornata mondiale della terra è legata un'iniziativa promossa dall'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo e dall'associazione Auser.

I ragazzi, assieme ai giardinieri del Comune di Montelupo Fiorentino, oggi avrebbero dovuto piantare alcuni alberi donati dall'associazione Auser. un ulivo e tre alberi da frutta. A causa delle condizioni atmosferiche l'iniziativa è stata rimandata al primo giorno di bel tempo utile.

Sempre in occasione di questa giornata l'assessore all'ambiente del comune di Montelupo Fiorentino Lorenzo Nesi è stato invitato dal Sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani a un'iniziativa all'istituto comprensivo cittadino per parlare del Contratto di Fiume Pesa.

L'emergenza idrica e la tutela dei corsi d'acqua sono uno degli aspetti su cui occorre lavorare nei prossimi anni ed è per questo che il Contratto di Fiume Pesa riveste una funzione sempre più strategica, sia come portatore di interesse e interlocutore per tutti i livelli istituzionali, sia come promotore di azioni di sensibilizzazione nei confronti di diverse fasce della popolazione.

Non è un caso che entrambi gli Istituti Comprensivi, di Montelupo e di Greve, siano fra i firmatari del Contratto di Fiume Pesa.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa