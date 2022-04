Poggibonsi, 29 associazioni donano l’olio votivo per Santa Caterina

Sono state ventinove le associazioni che hanno voluto offrire l’olio che andrà ad alimentare la lampada votiva di Santa Caterina da Siena. E’ tradizione infatti che ogni anno un Comune, in rappresentanza dei Comuni dell'Arcidiocesi, offra l'olio votivo per la Santa senese, compatrona d’Italia e d’Europa, in occasione dei festeggiamenti organizzati dal Comitato Cateriniano. Quest’anno è stato invitato il Comune di Poggibonsi che ha coinvolto il tessuto associativo. Ieri (21 aprile), nella basilica di San Lucchese, si è svolta la cerimonia che ha visto la partecipazione di molteplici associazioni operative in campo culturale educativo, sociosanitario, sportivo, turistico, ambientale.



“Un momento importante di condivisione di cui ringrazio le associazioni e la comunità religiosa – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli – Quest’anno la nostra città ha l’onore di offrire l’olio per la lampada votiva di Santa Caterina. Un invito dell’Arcidiocesi che risale a tre anni fa ma che fino ad ora, per motivi evidenti, non si era potuto concretizzare. L’invito ci è stato rinnovato e siamo onorati per questo riconoscimento che abbiamo voluto condividere con la comunità. Ne è nato un bel momento, accompagnato peraltro da due importanti relazioni. Un tributo collettivo a Santa Caterina da Siena”.



L’iniziativa ha preso il via con la conferenza sul tema “Santa Caterina e il suo culto nel territorio dell’Arcidiocesi di Siena” con la dottoressa Franca Piccini e il professor Paolo Nardi dell’Associazione internazionale dei Caterinati.



A seguire vi è stata la cerimonia di offerta dell’olio al Sindaco. Queste le associazioni che hanno partecipato: Anpana Siena, Amici di Poggibonsi, Amici di Staggia, Anffas Altavaldelsa, A.Sto.P, Auser, Avis Poggibonsi, Banda Sonora la Ginestra. Beautiful Mind, Chiesina e …., Clara Harmonia, Confraternita Misericordia Poggibonsi, Confraternita Misericordia Staggia Senese, Corale Giuliano Del Chiaro, Emporio della Solidarietà, Foto Club 3 Asa, Frates, Giovani insieme per, Laboratorio Marmocchi, Milizia del Tempio e gruppo scout Valdelsa "Alberto d'Albertis", Pro Loco, Pubblica Assistenza, San Vincenzo de’ Paoli, Servi della Gioia, Sorriso d'Africa, Tennis Club Staggia, Valdelsa Runners – gruppo sportivo, Virtus, UPP.



L'olio offerto sarà raccolto in un'apposita ampolla e verrà donato dal Sindaco di Poggibonsi, in rappresentanza dei Comuni dell’Arcidiocesi, nel corso delle celebrazioni presso il Santuario di Santa Caterina che si terranno domenica primo maggio.