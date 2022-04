Protezione Civile, corso gratuito per operatori alla Misericordia di Empoli

Al via lunedì 16 Maggio un nuovo corso formativo gratuito organizzato dalla Misericordia di Empoli. Si tratta del Corso Base per Operatori di Protezione Civile, aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà il lunedì e il mercoledì alle ore 21.15 presso la sede storica della Misericordia in Via Cavour 32 a Empoli.

Obiettivo del corso è la formazione dei partecipanti e la loro preparazione ad operare nel sistema di Protezione Civile, a capirne il funzionamento e l’organizzazione, dando supporto alle attività di soccorso organizzate in previsione o a seguito di eventi calamitosi.

Al termine del corso, che prevede lezioni teoriche e pratiche tenute dallo Staff Formazione della Misericordia, i partecipanti potranno scegliere di diventare volontari dell’Arciconfraternita e prestare servizio nel gruppo di Protezione Civile, aiutando così l’associazione nella salvaguardia del territorio e di chi vi vive. Non solo: i volontari di Protezione Civile sono coinvolti in attività a favore della comunità di cui possono beneficiare i cittadini, come avvenuto anche durante il periodo di emergenza sanitaria, in cui gli operatori si sono attivati per aiutare la popolazione consegnando a casa beni di prima necessità, farmaci, mascherine.

Per partecipare al corso non ci sono requisiti necessari; è sufficiente avere compiuto diciotto anni. Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni o volesse iscriversi al percorso formativo deve chiamare la sede della Misericordia allo 0571-7255 o inviare un’email a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia Empoli - Ufficio stampa