Frigo, freezer e 600 kg di rifiuti alla Torre dei Sogni di Empoli

Intervento impegnativo quello effettuato nei giorni scorsi dal personale di Alia Servizi Ambientali spa, per rimuovere un accumulo di rifiuti abbandonati in un’area attenzionata da tempo e di grande pregio naturalistico. La zona interessata è Il Torrino nei pressi della Torre dei Sogni (tra Empoli e Martignana).

Per la rimozione dell’ingente quantitativo di rifiuti, il personale Alia, ha impiegato mezzi meccanici dal momento che la discarica a cielo aperto si trovava in un fossato laterale alla strada di accesso al Torrino a una profondità di 3-4 metri; altri rifiuti sono stati recuperati in fondo ad un’altra scarpata a una profondità maggiore, sempre lungo via del Poggiale. Tra i materiali rinvenuti una carcassa di frigorifero, un congelatore ed altri ingombranti, oltre a circa 600 chili di rifiuti misti indifferenziati.

L’impegno dell’amministrazione comunale, del personale che Alia mette in campo, degli agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, è continuo e non si ferma.

Nel ringraziare tutti gli addetti ai lavori coinvolti in questa operazione di attività ambientale sul territorio, di non facile esecuzione, l’assessore all’ambiente del Comune di Empoli, ha affermato che all’ennesimo, tangibile, segno dell’inciviltà, l’attenzione sarà sempre maggiore grazie anche alla collaborazione di Alia e della Polizia Municipale e alle preziose segnalazioni dei cittadini. Per questo l’assessore ha rinnovato l’appello a unire le forze contro questo fenomeno che speriamo si riduca al più presto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa