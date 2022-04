Tnt Empoli, bronzo per Taddeucci nei 1500 stile femminili

Altra medaglia conquistata da Ginevra Taddeucci, allieva di Giovanni Pistelli dt del T.N.T. Empoli. A Riccione l'atleta fiorentina ha centrato il terzo posto sui 1500 stile femminili in 16'20"39 nei campionati italiani primaverili. Al successo tricolore nella 5 km indoor di fondo si è dunque sommato questo 'bronzo' per la 24enne portacolori delle Fiamme Oro. Il titolo ha premiato la big azzurra Simona Quadarella (classe 1998 tesserata con l'Aniene Roma, scesa sotto i 16') davanti a Rita Caramignoli (nata a Rieti nel '91, delle Fiamme Oro). Nella manifestazione romagnola ha pure gareggiato il ventiseienne biancazzurro Alessandro Zannelli terminando 14° i 200 rana in 2'18"02. Lo stesso atleta empolese aveva sostenuto la prova tempi limite Assoluti Open alla piscina olimpica 'Simeone Camalich' di Livorno sui 100 rana realizzando 1'05"27. A loro volta, tre suoi compagni di squadra del gruppo Categoria si erano cimentati nella prova a tempi limite in vista dei Criteria nazionali, sempre a Livorno ma nella vasca da 25 metri della 'Massimo Rosi' a Bastia. Qui Anita Savino (2006) è giunta 3a sui 50 farfalla e 200 misti; Niccolò Dini (2005) ha chiuso 5° i 100 rana e 6° i 50 rana, mentre Manuel Landini (2006) si è piazzato 15° nei 50 stile.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa