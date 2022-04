'Un giorno in Comune', al via le domande a Montespertoli

"Un giorno in Comune" è l'iniziativa lanciata a settembre 2021 dall'Amministrazione Comunale rivolto a tutti i montespertolesi che hanno voglia di scoprire come funziona la macchina amministrativa comunale. Tutti i cittadini possono fare domanda e partecipare.

Spesso la macchina comunale è complessa da comprendere per chi non vive all'interno del Palazzo e questa è l'occasione giusta, per tutti, di partecipare e conoscere così il funzionamento degli uffici, cosa vuol dire fare l'amministratore e soprattutto aver a disposizione sia il Sindaco che gli Assessori per proporre loro iniziative o idee.

La raccolta delle domande scade il 30 aprile 2022. Per partecipare è necessario compilare e inviare il modulo (si può scaricare da qui https://bit.ly/UnGiornoInComune2022 ), per pec all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it oppure all’indirizzo di posta elettronica urp@comune.montespertoli.fi.it.

Ci sarà inoltre la possibilità di visitare il Palazzo Comunale, gli uffici e la Sala del Consiglio. Dipendentemente dal numero delle domande saranno organizzati vari gruppi che accederanno o la mattina o il pomeriggio.

“Un giorno in Comune” offrirà la possibilità di avere accesso al Palazzo Comunale dove, alla presenza del Sindaco e degli Assessori, verranno illustrati i seguenti argomenti: organizzazione dei Servizi e degli Uffici, funzionamento della Giunta Comunale, funzionamento del Consiglio Comunale, cenni su come è fatto il bilancio comunale, quali sono le scelte che può fare un amministratore locale e le difficoltà che un’amministratore incontra nel svolgere il proprio operato. La domanda può essere fatta da tutti i cittadini maggiorenni e residenti nel Comune di Montespertoli.