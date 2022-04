Una serata per le stelle dello sport a Ponsacco

In arrivo la serata dedicata alle eccellenze dello sport di Ponsacco.

Il prossimo 27 aprile alle ore 21:30 al Cinema Teatro Odeon di Ponsacco torna il Gran Galà dello Sport.

Una serata organizzata dal Comune di Ponsacco e dalla Uisp Valdera dedicata alla valorizzazione delle eccellenze sportive della nostra città.

Sul palco saliranno le Associazioni sportive locali con gli atleti che si sono distinti per particolari meriti nella loro disciplina.

Alla premiazione degli atleti saranno presenti dei testimonial d’eccezione: Lorenzo Bertini, campione di canottaggio, medaglia d’oro ai mondiali e bronzo olimpico; Marco Menichini, campione italiano Moto Rally U23; Sara Cirelli, Eva Ceccatelli e Giulia Aringhieri, atlete della Nazionale Italiana di Sitting Volley, partecipanti a Tokyo 2020 e medaglia d’argento agli Europei 2021; fino ad arrivare a Viola Pieroni, campionessa europea di pattinaggio artistico.

Presenterà la serata Marco Vincent.

“Torniamo finalmente sul palco dell’Odeon per premiare i campioni sportivi della nostra città” - dichiara la Sindaca Francesca Brogi– “Si tratta di un’occasione speciale in cui riuniremo le associazioni sportive di Ponsacco che saranno premiate da campioni nazionali e mondiali che avremmo l’onore di ospitare sul nostro palco”.

Continua l’Assessore Francesco Vanni - “Consegneremo alle nostre eccellenze un riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrata per le proprie discipline in questi ultimi anni in cui le associazioni del territorio hanno dimostrato grande forza e professionalità”.

Fonte: Comune di Ponsacco